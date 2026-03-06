Когда на работу? Сколько дней россияне будут отдыхать на 8 Марта

URA.RU: в марте 2026 года россияне будут отдыхать десять дней

В 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье. Несмотря на это, россияне будут отдыхать три дня подряд. Об этом говорится статье URA.RU.

Сколько дней россияне будут отдыхать на 8 Марта

Официальные выходные, посвященные женскому дню, начнутся в субботу, 7 марта, а завершатся в понедельник, 9 марта. Таким образом, россиянам нужно будет выходить на работу только во вторник, 10 марта.

При этом стоит помнить, что 6 марта, — не является сокращенным днем. Кроме того, работа сотрудников в праздник — 8 марта — должна оплачиваться в двойном размере.

Сколько дней россияне будут работать в марте?

Всего в марте 2026 года россияне будут работать 21 день, а отдыхать — десять.

Как правило, перед праздниками каждый ищет способ, как выгодно уйти в отпуск. 8 Марта — не исключение. Лучше всего брать дополнительные выходные не до женского дня, как могут подумать многие, а уже после — с 10 по 13 число.

По словам доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина, в целом брать отпуск в марте выгодно с финансовой точки зрения. Тем не менее лучше всего повременить и уйти на отдых в июле.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехдневные выходные в марте не изменят размер зарплаты, если месяц был отработан полностью.

