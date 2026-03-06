Когда на работу? Сколько дней россияне будут отдыхать на 8 Марта

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 13 0

Как праздники повлияют на размер зарплаты?

Сколько дней россияне будут отдыхать на 8 Марта в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

URA.RU: в марте 2026 года россияне будут отдыхать десять дней

В 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье. Несмотря на это, россияне будут отдыхать три дня подряд. Об этом говорится статье URA.RU.

Сколько дней россияне будут отдыхать на 8 Марта

Официальные выходные, посвященные женскому дню, начнутся в субботу, 7 марта, а завершатся в понедельник, 9 марта. Таким образом, россиянам нужно будет выходить на работу только во вторник, 10 марта.

При этом стоит помнить, что 6 марта, — не является сокращенным днем. Кроме того, работа сотрудников в праздник — 8 марта — должна оплачиваться в двойном размере.

Сколько дней россияне будут работать в марте?

Всего в марте 2026 года россияне будут работать 21 день, а отдыхать — десять.

Как правило, перед праздниками каждый ищет способ, как выгодно уйти в отпуск. 8 Марта — не исключение. Лучше всего брать дополнительные выходные не до женского дня, как могут подумать многие, а уже после — с 10 по 13 число.

По словам доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина, в целом брать отпуск в марте выгодно с финансовой точки зрения. Тем не менее лучше всего повременить и уйти на отдых в июле.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехдневные выходные в марте не изменят размер зарплаты, если месяц был отработан полностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
Когда на работу? Сколько дней россияне будут отдыхать на 8 Марта
2:30
Ракетный шторм, французские истребители и разрушения: что известно о ситуации на Ближнем Востоке
2:15
От связистов и медиков до артистов: Владимир Путин поздравил героинь СВО с 8 Марта
2:00
Тимофей Весновей: что можно и нельзя делать 6 марта 2026 года
1:50
Павла Дурова заблокировали в TikTok
1:22
И мужчин, и беременных: российские ученые раскрыли, кого чаще всех атакуют клещи

Сейчас читают

«Вопрос времени»: Трамп сделал резкое заявление про Кубу
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото