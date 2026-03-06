Трамп заявил, что есть несколько кандидатов на роль «хорошего» лидера Ирана

София Головизнина
США хотят полной смены руководства в Исламской Республике.

Фото: Reuters/Andrew Leyden

Трамп: у США есть несколько кандидатов на роль хорошего лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о желании полного смещения руководства Иран и отметил, что у Вашингтона есть несколько кандидатов, которые могли бы стать «хорошим лидером» для страны. Соответствующее заявление он сделал в телефонном интервью телеканалу NBC News. 

«Мы хотим прийти и все очистить... Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой», — заявил американский лидер. При этом он отказался назвать конкретные имена возможных кандидатов.

Высказывание прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающегося противостояния между США, Израилем и Ираном. В регионе фиксируется рост военной активности и обмен заявлениями между сторонами конфликта.

