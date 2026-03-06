«Самая сложная профессия»: актер Вячеслав Чепурченко о силе женщин

Актер Вячеслав Чепурченко: быть женщиной — непросто

Быть женщиной — очень непросто. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер Вячеслав Чепурченко на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

На вопрос журналиста о том, легко ли быть женщиной, знаменитость уверенно ответил: «нет». По его мнению, на плечах представительниц прекрасного пола лежит много забот. Несмотря на это, они блестяще со всем справляются.

«У меня жена, она воспитывает двоих детей. Пока я на работе, она хранит очаг, она занимается домом, и это, наверное, самая сложная профессия. <…>». — сказал Чепурченко.

Артист добавил, что следить одновременно и за детьми, и за домом — колоссальный труд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслав Чепурченко признался, какой самый безумный поступок он совершил ради женщины. Много лет назад актер предложил своей супруге Екатерине «сделать» детей, а та, не раздумывая, согласилась. Сейчас пара воспитывает дочь Ярославу и сына Тимофея. Девочка появилась на свет в 2019 году, а мальчик — в 2021-м.

