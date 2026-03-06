«Самая сложная профессия»: актер Вячеслав Чепурченко о силе женщин

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 34 0

Знаменитость восхищается подвигом, который представительницы прекрасного пола проделывают ежедневно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Вячеслав Чепурченко: быть женщиной — непросто

Быть женщиной — очень непросто. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер Вячеслав Чепурченко на премьере фильма «Тюльпаны», дистрибьютором которого выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.

На вопрос журналиста о том, легко ли быть женщиной, знаменитость уверенно ответил: «нет». По его мнению, на плечах представительниц прекрасного пола лежит много забот. Несмотря на это, они блестяще со всем справляются.

«У меня жена, она воспитывает двоих детей. Пока я на работе, она хранит очаг, она занимается домом, и это, наверное, самая сложная профессия. <…>». — сказал Чепурченко.

Артист добавил, что следить одновременно и за детьми, и за домом — колоссальный труд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслав Чепурченко признался, какой самый безумный поступок он совершил ради женщины. Много лет назад актер предложил своей супруге Екатерине «сделать» детей, а та, не раздумывая, согласилась. Сейчас пара воспитывает дочь Ярославу и сына Тимофея. Девочка появилась на свет в 2019 году, а мальчик — в 2021-м.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:59
Добровольцы из Москвы сшили и отправили в зону СВО подсумки для служебных собак
8:45
Ударило током: в США металлодетектор разрушил спинномозговой имплант женщины
8:34
«Убедительный пример»: в Пентагоне заявили о военном преимуществе России
8:20
Прожить до 100 лет — реально! Правила питания и терапия для здоровья и долголетия
8:17
«Кто дал полномочия»: эмиратский миллиардер потребовал от Трампа объяснений из-за Ирана
8:00
Кексики с сюрпризом, антибиотики и миллионы: новая роль Ани Семенович

Сейчас читают

Измены, инсульт и поздняя любовь: трагедии в жизни Татьяны Булановой
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото