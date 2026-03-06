Гимнастка Мария Борисова выиграла два золота на чемпионате России в Москве

В Москве на финишную прямую вышла борьба за золото чемпионата России по художественной гимнастике. Судьи уже определили сильнейших в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, но впереди главное испытание — многоборье.

Высокую планку на турнире задали воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Олимпийская чемпионка лично настраивает спортсменок на победу. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин все покажет.

Они пока только делают первые шаги в гимнастике — растягиваются, разучивают элементы. Но сегодня в их руках не ленты и булавы, а фломастеры. Впрочем, это тоже отдельное соревнование: так поддержать своих кумиров, чтобы они точно победили.

По-особенному болеют за Арину Ковшову. Спортсменка Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой тренируется у Елизаветы Черновой. На чемпионате России держится в тройке сильнейших и привлекает внимание необычной, очень динамичной работой с предметом.

Такие сложные элементы Арина выполняет в постоянном движении — без пауз, что особенно ценится в художественной гимнастике. Казалось бы, чистое выступление, но работа над деталями продолжается. Как сделать близко к идеалу, объясняет олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Постановщик упражнений Арины — двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева. Она помогает выстроить сложную композицию и характер программы.

«Видно, что она берет, видно, что она хочет, видно, что она где-то тоже максималист и недовольна собой. Ей хочется еще лучше, это тоже хорошее качество», — рассказала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева.

В квалификации многоборья перед Ариной — Маша Борисова и Ева Кононова. Все три первых места — у гимнасток Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Победа чаще зависит не от эмоций, а от цифр. И пока зал обсуждает красоту, судьи ведут подсчеты. Они оценивают сложность, исполнение, артистику. Иногда судьбу золотой медали может решить всего одна десятая.

Художественная гимнастика — это не только сложность элементов и точность исполнения. Каждое упражнение — еще и маленький спектакль.

«Артистика — это характер. Девочки-гимнастки показывают свою задумку, и от этого зависит упражнение и качественное выступление гимнасток», — рассказала судья, член всемирной коллегии судей Злата Тулубаева.

За выразительность и артистичность зрители особенно любят выступления Арины Ткачук.

— Когда составляются программы, я показываю те эмоции, которые сама ощущаю, а дальше уже мы это корректируем.

— То есть в этом секрет, надо быть настоящей?

— Конечно, сто процентов.

По итогам четвертого дня соревнований индивидуальных программ лучшими стали: в упражнении с булавами — Мария Борисова, которая тренируется под руководством Ирины Гусаровой; второе место заняла Арина Ковшова, ее наставник — Елизавета Чернова; бронза — у Софии Ильтеряковой, ее тренер — Наталья Глемба.

В финале с лентой весь пьедестал заняли спортсменки Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой: золото — у Марии Борисовой; серебро — у Евы Кононовой, которую тренирует Евгения Елисеева; бронза — у Александры Борисовой, воспитанницы Ирины Гусаровой.

Подвели итоги и в командном зачете. Победителем стала сборная Москвы. Но главный результат чемпионата России еще впереди — многоборье, где определится новая чемпионка страны.

