Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Спортсмены смогут выступать с флагом и гимном РФ.

Допустят ли спортсменов из России на соревнования

Фото: © РИА Новости/Владимир Васильев

Европейская конфедерация волейбола допустила молодежные сборные России до полноценного участия в соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Спортсмены смогут выступать с флагом и гимном РФ.

В конце 2025 года Исполком Международной федерации волейбола (FIVB) одобрил допуск юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные и континентальные соревнования.

До этого Международный олимпийский комитет призвал не ограничивать доступ на соревнования юниоров из России и Белоруссии в индивидуальных и командных видах спорта. Авторы инициативы подчеркнули, что молодому поколению следует дать право на развитие и участие в спорте без политического давления. Отмечалось, что рекомендации должны быть применены к Молодежным Олимпийским играм в Дакаре в 2026 году. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поблагодарил МОК за это справедливое решение.

Для взрослых же национальных команд России и Белоруссии запрет на выступления был введен еще 1 марта 2022 года.

