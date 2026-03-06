Путин поздравил Валентину Терешкову с с 89-летием

|
Сергей Добровинский
Президент отметил роль летчицы-испытателя в развитии отечественной космонавтики.

Кто поздравил Валентину Терешкову с Днем рождения

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин поздравил Героя СССР, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с Днем рождения. Летчице-испытателю исполняется 89 лет.

«С Вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин отметил общественно-политическую работу и деятельность Терешковой в законодательной сфере в составе Государственной думы РФ. Глава государства подчеркнул ее преданность своему делу и стране.

«Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего», — завершил поздравление президент.

В 1963 году Терешкова совершила исторический полет в космос на корабле «Восток-6» — она стала первой женщиной-космонавтом, совершившей одиночный космический полет.

После полета Валентина Владимировна совершила поездки в ряд стран, включая Чехословакию, Кубу, Великобританию, Болгарию, Польшу, Мексику и ГДР, куда отправилась вместе с героем СССР Юрием Гагариным.

