«Очень переживаю»: Куценко о воспитании дочек, ТikТоk и свиданиях с зумерами

Актер очень волнуется за своих детей и оберегает их.

Гоша Куценко запрещает дочерям смотреть видео в TikTok

Заслуженный артист России Гоша Куценко запрещает дочерям смотреть видео в соцсети TikTok. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Тюльпаны», созданного при участии Национальной Медиа Группы.

Артист признался, что он оберегает своих дочерей от влияния соцсетей в силу их возраста, вместо этого поощряя полезные увлечения.

«Пока обходимся без TikTok. <…> У нас танцы, кружки, спорт», — рассказал актер.

Куценко подчеркнул, что очень переживает за дочерей, как и любой отец зрелого возраста. По его словам, когда дети рождаются в молодости, воспитание проходит легче.

В преддверии 8 Марта Куценко прокомментировал распространенный стереотип о «скупых зумерах», которые не очень любят дарить девушкам цветы и подарки. Артист отметил, что тех, кого называют зумерами, он «в глаза не видел».

«Это те, кто много сидят в „Зуме“? (сервис видеозвонков — Прим. ред.)», — пошутил он.

Когда корреспондент спросила, не боится ли звезда кино, что, повзрослев, его дети будут ходить на свидания с пресловутыми зумерами, тот предположил, что к этому моменту они уже «переведутся». Рассказывая же о том, как росла его старшая дочь Полина, Куценко признался, что в юные годы она не ходила на свидания, будучи скорее няней для сестер.

Романтическая комедия «Тюльпаны» выйдет в российский прокат к 8 Марта.

