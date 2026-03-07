«Очень переживаю»: Куценко о воспитании дочек, ТikТоk и свиданиях с зумерами
Актер очень волнуется за своих детей и оберегает их.
Гоша Куценко запрещает дочерям смотреть видео в TikTok
Заслуженный артист России Гоша Куценко запрещает дочерям смотреть видео в соцсети TikTok. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Тюльпаны», созданного при участии Национальной Медиа Группы.
Артист признался, что он оберегает своих дочерей от влияния соцсетей в силу их возраста, вместо этого поощряя полезные увлечения.
«Пока обходимся без TikTok. <…> У нас танцы, кружки, спорт», — рассказал актер.
Куценко подчеркнул, что очень переживает за дочерей, как и любой отец зрелого возраста. По его словам, когда дети рождаются в молодости, воспитание проходит легче.
В преддверии 8 Марта Куценко прокомментировал распространенный стереотип о «скупых зумерах», которые не очень любят дарить девушкам цветы и подарки. Артист отметил, что тех, кого называют зумерами, он «в глаза не видел».
«Это те, кто много сидят в „Зуме“? (сервис видеозвонков — Прим. ред.)», — пошутил он.
Когда корреспондент спросила, не боится ли звезда кино, что, повзрослев, его дети будут ходить на свидания с пресловутыми зумерами, тот предположил, что к этому моменту они уже «переведутся». Рассказывая же о том, как росла его старшая дочь Полина, Куценко признался, что в юные годы она не ходила на свидания, будучи скорее няней для сестер.
Романтическая комедия «Тюльпаны» выйдет в российский прокат к 8 Марта.
