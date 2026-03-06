Rеutеrs: Киев отправит боевиков защищать объекты США на Ближнем Востоке

Специалисты по борьбе с беспилотными летательными аппаратами с Украины, которые по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского отправятся на Ближний Восток, будут защищать американские военные базы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и Зеленский дал соответствующее указание своим военным», — говорится в материале.

По данным агентства, украинские военные приступят к работе в ближайшее время. Другие подробности касательно роли боевиков из Киева издание не привело.

О скорой отправке специалистов на Ближний Восток говорил ранее Зеленский. По его словам, это сделается якобы по просьбе Вашингтона. При этом он не раскрыл число и место дислокации представителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с беспилотниками в обмен на перемирие с Москвой. При этом никто из лидеров стран региона на его заявление не отреагировал.

