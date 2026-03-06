Киев отправит боевиков защищать объекты США на Ближнем Востоке

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Ранее Зеленский говорил об отправке в регион специалистов по борьбе с дронами якобы по просьбе Вашингтона.

США попросили у Украины помощи

Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Rеutеrs: Киев отправит боевиков защищать объекты США на Ближнем Востоке

Специалисты по борьбе с беспилотными летательными аппаратами с Украины, которые по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского отправятся на Ближний Восток, будут защищать американские военные базы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и Зеленский дал соответствующее указание своим военным», — говорится в материале.

По данным агентства, украинские военные приступят к работе в ближайшее время. Другие подробности касательно роли боевиков из Киева издание не привело.

О скорой отправке специалистов на Ближний Восток говорил ранее Зеленский. По его словам, это сделается якобы по просьбе Вашингтона. При этом он не раскрыл число и место дислокации представителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с беспилотниками в обмен на перемирие с Москвой. При этом никто из лидеров стран региона на его заявление не отреагировал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
План на любой случай: почему Иран устоял после убийства Хаменеи
22:23
Будет новый кратер? Столкнется ли угрожающий Земле астероид с Луной
22:11
Киев отправит боевиков защищать объекты США на Ближнем Востоке
22:00
Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
21:49
«Еще несколько недель»: Рубио назвал сроки военной операции против Ирана
21:38
«Не хотят»: аналитик Фарандж о возможности создания ядерной бомбы Ираном

Сейчас читают

Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить