Теплые края и северные красоты: куда поедут россияне на 8 Марта

Эфирная новость 15 0

Туристы предпочитают размещаться в квартирах и загородных домах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне на 8 Марта чаще всего выбрали туры в Узбекистан, Египет и Китай

Стало известно, какие направления для путешествий выбрали россияне на предстоящие праздники. Как пишут «Известия», за границей наши туристы решили побывать в Турции, Абхазии, Узбекистане, Египте и Китае. А в России самым желанным местом для отдыха стали Петербург и Ленинградская область.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край, Мурманская и Кемеровская области. Там больше всего забронировано квартир и загородных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рижский рынок в Москве стал самым цветочным местом столицы в преддверии 8 Марта. В связи с большим наплывом покупателей возле культовой торговой площадки на три дня запретили парковку, а в районе образовались серьезные пробки.

Цены на цветы выросли примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость букета роз составляет около трех с половиной тысячи рублей, а крупного букета тюльпанов — чуть более двух тысяч. Посетители рынка отметили, что, несмотря на подорожание, в праздник думают не о деньгах, а о том, чтобы поздравить близких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
18:06
Ногти в законе: как ГОСТ на маникюр и педикюр отразится на салонах красоты
18:04
Теплые края и северные красоты: куда поедут россияне на 8 Марта
17:55
«Показали зубы»: теннисистке из Венгрии угрожали перед матчем с украинкой
17:53
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
17:49
«Хорошо выспался»: Орбан отреагировал на угрозы со стороны Зеленского

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить