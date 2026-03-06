Невидимая нагрузка: названа «зарплата жены» в разных городах России

Сравни: зарплата жены может быть разной в зависимости от региона России

Средняя нагрузка матери в семье с одним ребенком составляет 75 часов в неделю, а рыночная стоимость такого труда в Москве достигает 288 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала пресс-служба финансового маркетплейса «Сравни» для 5-tv.ru.

Аналитики компании провели исследование и оценили, сколько могла бы зарабатывать жена, если бы за ее домашние обязанности платили по рыночным расценкам. Были учтены средние ставки специалистов на сервисах Avito, YouDo, Профи.ру и «Яндекс Услуги», а также рассчитали временные затраты в обычной семье.

Сколько стоит труд женщины

Совокупная нагрузка женщины в семье с одним ребенком составляет около 75 часов в неделю. Это время распределяется между четырьмя основными ролями:

Няня (уход и развитие ребенка) — 50 часов,

Повар (приготовление еды и закупка продуктов) — 12,5 часа,

Клинер (поддержание чистоты) — 8,5 часа,

Персональный ассистент (планирование логистики и административные задачи) — 4 часа.

Если бы за этот объем задач выплачивалось рыночное вознаграждение, еженедельный заработок сильно различался бы по регионам:

Москва — около 72 000 рублей в неделю (288 000 в месяц),

Санкт-Петербург — около 57 000 рублей в неделю,

Екатеринбург / Казань — около 44 000 рублей в неделю,

Новосибирск — около 41 000 рублей в неделю.

Региональные различия

Стоимость услуг домашнего персонала существенно варьируется в зависимости от города.

В Москве час работы персонального ассистента оценивается в 800–1200 рублей, повара — до 2500 рублей, клинера — до 900 рублей.

В Санкт-Петербурге расценки заметно ниже: няня стоит 400–550 рублей в час, повар — до 1800 рублей.

В Екатеринбурге и Казани час работы няни с проживанием составляет 300–450 рублей, а в Новосибирске — от 300 до 400 рублей.

Невидимая нагрузка жены

Исследователи отмечают, что помимо физического труда жены выполняют функцию «домашнего менеджера», удерживая в памяти тысячи бытовых процессов.

Постоянное переключение между ролями исполнителя и руководителя создает колоссальную когнитивную нагрузку, которая часто ведет к выгоранию.

Мнение психолога

Семейный психолог Виктория Дмитриева считает, что такие расчеты помогают осознать значимость домашнего труда, но предостерегает от использования этих цифр для «выставления счетов» партнеру.

«Осознать собственную значимость внутри семьи помогают цифры. Домашний труд — это полноценная работа, которую женщина выполняет бесплатно, сочетая в себе функции нескольких специалистов. Однако я рекомендую использовать эти данные не для „выставления счетов“ партнеру, а как повод для конструктивного диалога», — советует психолог.

Она подчеркивает важность разделения понятий «забота» и «бытовые обязанности».

Бытовая рутина — часть взрослой жизни, которая не должна автоматически приравниваться к проявлению любви. Романтизация быта опасна, истинная забота всегда добровольна.

«Мы советуем парам перераспределять обязанности или нанимать помощников, чтобы освободить время для настоящих чувств — объятий, комплиментов и внимания друг к другу», — заключает Дмитриева.

