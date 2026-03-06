Россия перенаправит поставки СПГ с Европы на Азию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Этот вопрос находится в стадии активной разработки.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новак: поставки СПГ из России перенаправят с Европы на Азию

Россия планирует перенаправить часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе и Индия, и Таиланд, Филиппины, Китайская Народная Республика», — пояснил Новак.

По словам зампреда правительства, этот вопрос находится в стадии активной разработки. Россия планирует обеспечить мировые рынки в первую очередь тех стран, которые заинтересованы в российском газе и планируют выстраивать долгосрочные отношения.

«В ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны с европейского рынка на непосредственно дружественные страны», — подчеркнул Новак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море. Атаку совершили 3 марта в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Газовоз вместимостью около 100 тысяч тонн перевозил сжиженное топливо из Мурманска в соответствии с международными нормами. «Арктический Метагаз» находится под санкциями США и Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Власти Венгрии показали ценности, которые украинцы хотели вывезти из Австрии
21:05
Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
20:58
Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
20:54
Россия перенаправит поставки СПГ с Европы на Азию
20:43
Градус снизился: в Нижегородской области потребление алкоголя сократилось на 15%
20:32
В Москве представили первый графический роман о Великой Отечественной войне

Сейчас читают

Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить