Отходы IV класса опасности: чем грозит украшение двора шинами

Российские дворы освободят от старых покрышек. Тех самых, которыми некоторые жители любят украшать свои клумбы.

По словам юристов, за такие композиции грозит штраф до пяти тысяч рублей и даже уголовная статья. Согласно закону, отработанные покрышки — это не предметы искусства, а отходы IV класса опасности.

Соответственно, складывать шины рядом с домом нельзя. По сути, это несанкционированное размещение отходов.

