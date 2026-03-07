До пяти миллионов: За клевету в домовых чатах могут наказать рублем

Депутат Якубовский предупредил о штрафе за клевету в домовых чатах

За распространение ложной информации, связанной с обвинением в тяжком преступлении, предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей. За публичную клевету в интернете — до миллиона. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, оскорбления в домовых чатах могут привести к реальной ответственности. Если чат используется для обсуждения вопросов, касающихся всего дома, и в нем много участников, то сообщения в нем считаются публичными.

В зависимости от тяжести нарушения, могут быть назначены штрафы: до миллиона рублей за публичную клевету и до пяти миллионов — если клевета связана с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении.

