До пяти миллионов: За клевету в домовых чатах могут наказать рублем

Депутат Якубовский предупредил о штрафе за клевету в домовых чатах
За распространение ложной информации, связанной с обвинением в тяжком преступлении, предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей. За публичную клевету в интернете — до миллиона. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, оскорбления в домовых чатах могут привести к реальной ответственности. Если чат используется для обсуждения вопросов, касающихся всего дома, и в нем много участников, то сообщения в нем считаются публичными.
В зависимости от тяжести нарушения, могут быть назначены штрафы: до миллиона рублей за публичную клевету и до пяти миллионов — если клевета связана с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении.
Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что штраф за парковку можно оспорить, если знаки и разметка были скрыты снегом. По его словам, водитель может подать жалобу в течение десяти дней после получения постановления.
