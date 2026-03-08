«Хаос распространяется»: Туск прокомментировал возможное снятие санкций с России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Иран «порекомендовал» американским кораблям не пытаться пройти через Ормузский пролив.

Туск прокомментировал возможное снятие санкций с России

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

Туск: США могут снять санкции с российской нефти

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Соединенные Штаты могут снять санкции в отношении российской нефти. Так считает президент Польши Дональд Туск.

«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти», — написал в соцсети X польский лидер.

При этом Туска совсем не радует такой вариант событий. Он задается вопросом: «Кто же на самом деле тогда окажется в выигрыше?».

Такое заявление президент Польши сделал на фоне слов министра финансов США Скотта Бессента. Накануне он сказал, что Вашингтон готов снять санкции с российской нефти ради снижения дефицита на мировом рынке.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль утром 28 февраля нанесли удары по территории Ирана. Атаке подверглись не только военные, но и гражданские объекты республики.

В ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива Тегеран начал свою военную операцию. Иранские военнослужащие нанесли удары по Израилю и американским базам в регионе.

Вскоре движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось. Иран заявил, что если американские и израильские корабли захотят пройти по нему, то они будут атакованы.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent превысила $91 за баррель. Такой показатель наблюдается впервые с 15 апреля 2024 года и был зафиксирован 7 марта в 17:36 по московскому времени. Стоимость этой марки нефти выросла на 7,43%.

