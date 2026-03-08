Пожар на нефтебазе в Армавире распространился на площади 200 квадратов

В Краснодарском крае, в городе Армавир, площадь пожара на нефтебазе увеличилась. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Об этом 8 марта сообщили в Оперативном штабе региона.

«Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 кв. метров», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящее время идет работа по ликвидации пожара. К тушению привлечены 91 человек и 26 единиц техники. Пожар на нефтебазе произошел в результате атаки украинских дронов на Краснодарский край.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики киевского режима с помощью дронов атаковали Запорожье. Удар пришелся по городу Васильевка. Там загорелся жилой пятиэтажный дом. По информации губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате инцидента пострадали как минимум десять человек. Кроме того, есть погибшие. Информация уточняется. На месте ЧП работают оперативные службы. Идет тушение пожара, а также разбор завалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.