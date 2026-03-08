Пропавших в Подмосковье детей ищут более 150 человек

К поискам несовершеннолетних подключились водолазы.

Куда пропали трое детей в Звенигороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пропавших в подмосковном Звенигороде подростков ищут более 150 человек. Об этом ТАСС сообщил координатор поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.

В ПСО пояснили, что заявка на поисковые работы поступила на горячую линию 7 марта — волонтеры отрабатывают берег реки Москвы, изучают записи с камер видеонаблюдения, ведут работу с возможными очевидцами. Также к поискам подключились водолазы.

В районе пропажи идет расклейка постеров с ориентировками.

Пропавшие — 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван. Как сообщали СМИ, во время поисковых работ был найден шарф одного из исчезнувших детей. По одной из версий, они утонули — так считает свидетель из числа местных рыбаков.

Это не первый случай пропажи детей за последнюю неделю — 4 марта спасатели благополучно завершили поиски 17-летнего подростка, связь с которым была потеряна 25 февраля в поселке Янино-1 под Санкт-Петербургом.

