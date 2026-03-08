Двое детей пострадали в результате падения высоковольтного кабеля в Москве

Двое детей пострадали после падения высоковольтного кабеля в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел на Рублевском шоссе. Пострадал ребенок 13 лет и полуторагодовалый малыш. Кроме того, повреждения получил автомобиль.

На месте работают экстренные службы.

