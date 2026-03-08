Двое детей пострадали в результате падения высоковольтного кабеля в Москве

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Также поврежден автомобиль.

Двоих детей ударило током на Рублевке — подробности

Фото: 5-tv.ru

Двое детей пострадали после падения высоковольтного кабеля в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел на Рублевском шоссе. Пострадал ребенок 13 лет и полуторагодовалый малыш. Кроме того, повреждения получил автомобиль.

На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США металлодетектор в аэропорту разрушил спинномозговой имплант женщины — ее ударило током.

Известно, что женщина прибыла на северный пункт досмотра международного аэропорта Хартсфилд-Джексон. Она сразу предъявила сотруднику медицинскую карту, подтверждающую наличие у нее спинномозгового стимулятора. Пассажирка попросила провести личный досмотр вместо прохождения через металл детектор. Но сотрудник службы безопасности заявил: «Единственный способ попасть на самолет — пройти через сканер».

Когда женщина все же прошла через металлодектор, ее ударило током.

