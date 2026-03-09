Захарова: киевский режим наполнил 8 Марта «новым квазисмыслом»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Дипломат иронично прокомментировала решение Верховного суда Украины признать однополую пару семьей.

Захарова оценила решение Киева признать семьей двух мужчин*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Верховного суда Украины признать союз двоих мужчин семьей*. Об этом она написала в своем Telegram-канале 8 марта.

«Киевский режим сумел и 8 Марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — с иронией отметила Мария Захарова.

Ранее появилась информация, что Верховный суд Украины признал однополые отношения* семьей. В основу дела легла история двух украинцев — Зоряна Киса и Тимура Левчука, собиравшихся узаконить свои отношения. Один из них работает дипломатом за рубежом и хотел, чтобы его партнер переехал к нему с распространением мер поддержки для членов семей работников дипмиссий. В прошлом году украинский Минюст отказался признавать их союз законным браком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в преддверии 8 Марта назвала российских женщин не только хранительницами домашнего очага, но и бесстрашными воинами. В беседе с ТАСС дипломат подчеркнула, что перед лицом вызовов, стоящих перед страной, роль женщин в истории ощущается особенно остро.

Особые слова благодарности в этот день Захарова адресовала женам, матерям, сестрам и дочерям участников специальной военной операции. Она поблагодарила их за терпение, мужество и ту поддержку, которую они оказывают российским героям.

По словам представителя МИД, женщины проявляют себя как бесстрашные бойцы, надежные труженицы тыла и неравнодушные люди. Их вклад велик и на международной арене, и в информационной сфере, где они с мудростью, выдержкой и профессионализмом отстаивают интересы России и противостоят распространению ложных сведений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.


