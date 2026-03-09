Московская верфь позволила сократить время обслуживания речного транспорта столицы

Мурад Устаров
Мурад Устаров 51 0

Предприятие заработало в ноябре прошлого года.

Электросуда в Москве — новости

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Собянин рассказал о старте обслуживания электросудов в Московской верфи

На новой Московской верфи начались работы по техобслуживанию и ремонту электросудов, работающих на городских речных маршрутах. Об этом написал столичный мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник отметил, что для планового техосмотра на верфь доставлены четыре инновационных судна «Москва 1.0». Специалисты проверяют работоспособность систем, отвечающих за движение и маневрирование транспорта на воде.

Собянин также добавил, что аналогичную процедуру обслуживания уже прошли катера быстрого реагирования, которые дежурят в акватории Москвы-реки летом. Суда готовы к дальнейшей эксплуатации.

По словам мэра, работа нового предприятия является ключевым фактором развития городского речного транспорта.

«Раньше обслуживать электросуда приходилось перевозчику, в том числе за пределами города. Благодаря мощностям и самому современному оборудованию Московской верфи растет качество и скорость выполнения работ. Теперь техосмотр и возвращение на маршруты занимает минимум времени», — добавил он.

Верфь, введенная в эксплуатацию в ноябре прошлого года, способна ежегодно принимать до 40 транспортных судов и выполнять ремонт всей производимой техники.

Ранее Собянин заявил о начале строительства путепровода через пути МЦД-2 на границе районов Царицыно и Бирюлево Восточное. Об этом сообщал 5-tv.ru.

