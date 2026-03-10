Израиль за последнюю неделю нанес 30 ударов по объектам Хезболлы в Ливане

Израильская армия (ЦАХАЛ) за прошедшую неделю совершили порядка 30 атак на объекты организации «Аль-Карч аль-Хасан», которая является частью ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на активы организации „Аль-Карч аль-Хасан“, входящей в состав организации „Хезболла“: за прошедшую неделю было совершено около 30 атак на объекты этой организации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 9 марта израильские истребители поразили денежные хранилища филиала «Хезболлы», предназначенные для приобретения оружия и выплат представителям ливанской организации.

Накануне ЦАХАЛ сообщил о начале ограниченной наземной операции против «Хезболлы» в южной части Ливана. Перед ее началом ВВС уничтожили несколько военных объектов в стране.

