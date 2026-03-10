Израиль за последнюю неделю нанес 30 ударов по объектам Хезболлы в Ливане

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 15 0

Ранее было объявлено о начале ограниченной наземной операции на территории страны.

Операция Израиля против Хезболлы — новости

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Израильская армия (ЦАХАЛ) за прошедшую неделю совершили порядка 30 атак на объекты организации «Аль-Карч аль-Хасан», которая является частью ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ЦАХАЛ завершил очередную волну атак на активы организации „Аль-Карч аль-Хасан“, входящей в состав организации „Хезболла“: за прошедшую неделю было совершено около 30 атак на объекты этой организации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 9 марта израильские истребители поразили денежные хранилища филиала «Хезболлы», предназначенные для приобретения оружия и выплат представителям ливанской организации.

Накануне ЦАХАЛ сообщил о начале ограниченной наземной операции против «Хезболлы» в южной части Ливана. Перед ее началом ВВС уничтожили несколько военных объектов в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ливан заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:05
Израиль за последнюю неделю нанес 30 ударов по объектам Хезболлы в Ливане
9:58
Хотели нажиться: аргентинская мафия планировала продать ребенка россиянки
9:55
Иран атаковал военную базу США в иракском Курдистане
9:48
«Топить их веселее»: Трамп прокомментировал удары по иранским судам
9:40
«Зачеркнуто»: Матвиенко допустил смену названия «Иванушек International»
9:22
Раскидывали туалетную бумагу: школьники решили разыграть учителя и убили его

Сейчас читают

Поиски троих пропавших детей в Звенигороде: что известно к этому часу
Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения
«Град» накрыл укрытие ВСУ под Ореховом. Лучшее видео из зоны СВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить