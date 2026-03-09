Ливан заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем
В то же время авиация еврейского государства атаковала два пункта гражданской обороны на юге страны.
Фото: 5-tv.ru
Ливан готов возобновить переговоры с Израилем. Об этом заявил президент страны Джозеф Аун.
В это же самое время стало известно, что авиация Израиля нанесла удары по пунктам гражданской обороны Ливана. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченную наземную операцию против движения «Хезболлы» на юге Ливана. Перед входом наземных войск была применена ракетная атака. В ЦАХАЛ заявили, что «многочисленные террористические цели были поражены как с воздуха, так и с земли».
Накануне ночью Дом русской культуры в ливанской Набатии был разрушен в результате израильской атаки. Об этом сообщал 5-tv.ru. Дом был открыт в 2004 году и вскоре стал социально-культурным центром, собиравшим выпускников российских вузов и соотечественников со всего южного региона.
