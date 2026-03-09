Ливан заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

В то же время авиация еврейского государства атаковала два пункта гражданской обороны на юге страны.

Как завершится война на Ближнем Востоке

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране

Ливан готов возобновить переговоры с Израилем. Об этом заявил президент страны Джозеф Аун.

В это же самое время стало известно, что авиация Израиля нанесла удары по пунктам гражданской обороны Ливана. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченную наземную операцию против движения «Хезболлы» на юге Ливана. Перед входом наземных войск была применена ракетная атака. В ЦАХАЛ заявили, что «многочисленные террористические цели были поражены как с воздуха, так и с земли».

Накануне ночью Дом русской культуры в ливанской Набатии был разрушен в результате израильской атаки. Об этом сообщал 5-tv.ru. Дом был открыт в 2004 году и вскоре стал социально-культурным центром, собиравшим выпускников российских вузов и соотечественников со всего южного региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

