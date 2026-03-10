Мошенники начали сбор средств на поиски пропавших детей в Звенигороде

В Подмосковье неизвестные лица организовали сбор денег под видом финансирования спасательной операции по поиску троих детей в Звенигороде. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Представитель штаба подчеркнул, что государственные органы и волонтерские организации, задействованные в поисках, не проводят таких мероприятий.

«В связи с ЧП в интернете активизировались мошенники, которые собирают деньги на якобы проведение поисковой операции. Государственные органы и добровольческие организации, участвующие в поисках, таких сборов не проводят», — отметил собеседник агентства.

В штабе уточнили, что у участников официальной операции достаточно оборудования и ресурсов для эффективного поиска.

Днем 7 марта 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли из дома в микрорайоне Восточный. По предварительным данным, школьники направлялись поздравить с праздником 8 Марта одноклассницу. Последний раз детей зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе Игнатьевской улицы, рядом с Москвой-рекой. Когда подростки вечером не вернулись домой, родители обратились в полицию, а телефоны детей оказались недоступны.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. По предварительным данным, трое пропавших детей утонули в реке, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Звенигорода сомневаются в версии о том, что пропавшие подростки утонули. По их мнению, водоем в этом районе невелик, а в зимнее время к нему практически невозможно подойти.

