Научный эксперимент закончился взрывом в институте Москвы — пострадал человек

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 72 0

Предварительно, ранения получил один из сотрудников НИИ.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Взрыв произошел в институте нефтехимического синтеза в Москве

В Институте нефтехимического синтеза в Москве произошел взрыв. Об этом рассказал источник 5-tv.ru. Уточняется, что инцидент произошел в ходе научного эксперимента.

По имеющимся данным пострадал один из сотрудников НИИ. Он был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московской квартире взорвался самогонный аппарат — попытка приготовить домашний алкоголь обернулась происшествием.

В результате инцидента пострадал один мужчина — получил термические ожоги рук.

До того сообщалось, что в подмосковном Путилково подорвали отделение банка. Об этом писал 5-tv.ru. Виновником опасного происшествия оказался 16-летний подросток. Как выяснилось позже, молодой человек стал жертвой манипуляций неизвестных «кураторов». Следуя их телефонным инструкциям, он пронес в зону самообслуживания банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкоматы и поджег их.

Дело занималась Красногорская городская прокуратура.

