В результате удара боевиков ВСУ по Брянску погибли шесть человек, 37 ранены

Губернатор региона назвал произошедшее бесчеловечным терактом.

Сколько человек погибло в результате атаки ВСУ на Брянск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску погибли шесть мирных жителей, еще 37 получили ранения. Об этом 10 марта сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу, врачи оказывают им помощь. На месте работают специалисты МЧС.

Ранее в тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар, заявил, что организация выступает против любых атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее неоднократно заявляла, что киевский режим использует теракты против мирных жителей для срыва переговорного процесса.

