«Так и действую»: Разумовская взяла на вооружение девиз фильма «К себе нежно»

Актриса Разумовская стала больше слушать себя после съемок фильма К себе нежно

Заслуженная артистка Санкт-Петербурга Карина Разумовская призналась, что главная роль в фильме «К себе нежно» повлияла на нее и заставила измениться. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере этой романтической картины. Она отметила, что девиз, который усваивает героиня ленты, помог разрешить себе больше.

«Сто процентов да! Несмотря на нашу расхожесть с этой героиней, конечно, я в конце фильма задумалась — а я-то себе позволяю? А могу, пожалуй, позволить чуть-чуть побольше, решила я, и действительно так и действую», — заявила Разумовская.

Сюжетной основой картины стала работа белорусской журналистки, психолога по образованию Ольги Примаченко — «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Она была выпущена в 2020 году и четыре раза подряд становилась самой продаваемой в России. На волне успеха писательница создала еще три руководства по гармоничной жизни, ряд приложений и сборников практических упражнений.

Главная героиня фильма Надя — врач-отоларинголог и хирург, которая в 40 лет вдруг поняла, что ничего о себе не знает. На работе она исследует органы чувств пациентов, но своих совершенно не слышит. Женщина воспитывает дочь, живет в квартире свекрови, два года назад от нее ушел муж, но развод так и не был оформлен. У нее осталась только работа и бесконечная усталость. Наде нужны перемены. Ей предстоит узнать через «уроки нежности», как обрести собственный голос и надежду на новую любовь.

Сценарий к фильму написала Дарья Грацевич при участии Ольги Примаченко, режиссером выступил Иван Китаев. Основные роли исполнили Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин, Владислав Ценев и другие. В прокат картина вышла 5 марта.

