Bloomberg: из-за конфликта вокруг Ирана Украина может остаться без ракет

Ситуация вокруг Ирана сказывается и на Украине. Как пишет Bloomberg, Киев рискует столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны.

В частности, может наступить критический дефицит ракет для систем Patriot. Журналисты издания отмечают, что США и их союзники уже использовали более тысячи ракет-перехватчиков.

При этом, как сообщает агентство со ссылкой на Зеленского, Киев получил только 600 подобных боеприпасов за все время конфликта.

