Bloomberg: из-за конфликта вокруг Ирана Украина может остаться без ракет
Ситуация вокруг Ирана бьет по Киеву.
Ситуация вокруг Ирана сказывается и на Украине. Как пишет Bloomberg, Киев рискует столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны.
В частности, может наступить критический дефицит ракет для систем Patriot. Журналисты издания отмечают, что США и их союзники уже использовали более тысячи ракет-перехватчиков.
При этом, как сообщает агентство со ссылкой на Зеленского, Киев получил только 600 подобных боеприпасов за все время конфликта.
