Загадочная комета 3I/ATLAS: где сейчас находится и когда будет возле Земли

Комета 3I/ATLAS сблизится с Юпитером 16 марта

Комета 3I/ATLAS уже совсем скоро покинет Солнечную систему и навсегда исчезнет в глубинах космоса.

Ученые фиксируют ряд аномалий, однако до сих пор не могут однозначно объяснить их природу. В материале 5-tv.ru рассказали о том, что известно об этом загадочном объекте.

Статус объекта и его происхождение

Комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля 2025 года телескопом системы ATLAS в обсерватории Рио-Уртадо (Чили). Это третий подтвержденный межзвездный объект в Солнечной системе после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова. Буква «I» в обозначении означает «межзвездный» (interstellar).

Орбита объекта вытянутая и открытая — как парабола или гипербола в геометрии. 3I/ATLAS влетела в Солнечную систему с невероятной скоростью в 58–60 км/с. Обычные кометы и астероиды замедляются до 20–40 км/с и замыкаются в круги или эллипсы вокруг Солнца. Эта же оказалась намного быстрее, поэтому ученые сошлись во мнении, что она возникла вне нашей системы.

Данных о точном возрасте кометы нет. Ученые лишь предполагают, что она сформировалась в толстом галактическом диске, но конкретная цифра «7,5 миллиарда лет» научного подтверждения не имеет.

Где сейчас комета: сближение с Землей

Комета 3I/ATLAS уже миновала две ключевые точки своего путешествия:

29 октября 2025 года она максимально приблизилась к Солнцу. Расстояние до звезды составляло около 203 миллионов километров (чуть дальше, чем от Земли до Солнца). В тот момент скорость кометы достигала 70 км/с.

19 декабря 2025 года комета пролетела мимо Земли. Дистанция была огромной — примерно 269 миллионов километров. Никакой опасности для планеты она не представляла.

Сейчас 3I/ATLAS движется к Юпитеру. Она подойдет к нему на расстояние около 53,6 миллиона километров (это примерно треть расстояния от Земли до Солнца) 16 марта 2026 года. Гравитация планеты-гиганта немного изменит ее путь, но не сможет удержать. После этого комета навсегда уйдет в межзвездное пространство.

Если вы захотите найти 3I/ATLAS на ночном небе, сделать это с Земли без телескопа не получится. Объект слишком тусклый — примерно в 100 раз слабее, чем могут разглядеть человеческие глаза.

Уникальное выравнивание с Землей

Уникальная геометрия сложилась 22 января 2026 года. Солнце, Земля и комета 3I/ATLAS выстроились почти на одной линии — расхождение составило менее одного градуса.

Такое положение позволило ученым провести редкие наблюдения, включая изучение оппозиционного эффекта и поляриметрию пыли.

Три струи, похожие на двигатели

Астрофизик Ави Леб из Гарварда изучил снимки с телескопа Hubble и обнаружил, что от ядра кометы исходят несколько струй газа и пыли. Они колеблются с интервалом около семи часов и направлены почти идеально симметрично.

Из-за этой симметрии некоторые задались вопросом: не может ли это быть работой двигателей инопланетного корабля? Сам Леб не исключает такой вариант, но считает его маловероятным.

Большинство ученых склоняются к естественной причине — например, из ледяных карманов кометы просто испаряются газы.

Хвост, направленный к Солнцу

Обычно хвосты комет направлены в сторону от Солнца — их «сдувает» солнечный ветер. У 3I/ATLAS наблюдают сразу два хвоста. Один — обычный, а второй (антихвост) направлен примерно в сторону звезды.

Такое случается и у обычных комет, но здесь антихвост выглядит слишком тонким и четким. Это не «невозможное» явление, но очень необычное.

Химический состав: рекордное содержание метанола

В марте 2026 года ученые с помощью мощного телескопа ALMA изучили состав комы — облака пыли и газа вокруг ядра кометы. Оказалось, что в ней аномально много метанола (древесного спирта). По этому показателю 3I/ATLAS входит в число рекордсменов среди всех изученных комет.

Для науки это важно. Значит, вещество, из которого состоит комета, формировалось в других условиях, чем материал нашей Солнечной системы.

Странный радиосигнал

В октябре 2025 года телескоп MeerKAT поймал от кометы сигнал на частотах 1665 и 1667 МГц — линиях молекулы гидроксила (OH), которая образуется при расщеплении воды солнечным светом.

Этот диапазон называют «водяной ямой» в контексте поиска инопланетных сигналов. Он лежит между частотами водорода и OH, где космос относительно тихий. Именно поэтому к таким линиям присматриваются с особенным интересом.

Сигнал оказался узким и чистым — необычно для комет, поэтому вызвал споры. Но научное объяснение простое: активная комета испаряет лед, выделяя OH.

А был ли инопланетный зонд?

Ави Леб, известный своими смелыми гипотезами, предположил, что комета 3I/ATLAS могла бы оставить на орбите Юпитера небольшой исследовательский аппарат. Но никаких доказательств этому нет.

Конспирологи также пытались связать пролет кометы с войной в Иране и другими событиями на Земле. Но учены опровергают такие домыслы.

Что дальше? Комета 3I/ATLAS встретится с Юпитером 16 марта, после чего навсегда исчезнет в глубинах космоса. Больше мы ее никогда не увидим.

