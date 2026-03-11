Девять пострадавших при ракетной атаке по Брянску эвакуируют спецбортом в Москву

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Среди 20 пациентов, оставленных в больницах региона, трое находятся в тяжелом состоянии, включая одного ребенка.

Девять раненых при ударе ВСУ по Брянску эвакуируют в Москву

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медики эвакуируют в Москву девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Накануне в Брянске шесть человек погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести после ракетного удара украинских боевиков. По предварительным данным, Киев применил дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Губернатор области Александр Богомаз назвал произошедшее «бесчеловечным терактом». Пострадавших доставили в Брянскую областную больницу, на помощь местным врачам направлены бригады из федеральных медицинских центров.

«Еще 20 пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске, в том числе ребенок, проходят лечение в больницах региона, состояние троих из них тяжелое», — уточнили в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку преднамеренной и призвала ООН обратить внимание на теракт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ракетной атаки на Брянск жилые дома, автомобили, участки дорог и объекты гражданской инфраструктуры получили многочисленные повреждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
Четыре человека пострадали от падения двух беспилотников у аэропорта в Дубае
10:46
Самолет привлекут к поискам пропавших в подмосковном Звенигороде детей
10:38
Экстремальное преображение: как похудел Леня из «Ворониных»
10:34
ФСБ пресекла подрыв российской военной авиатехники украинским агентом
10:32
Скандал в тюрьме: гламурная убийца устроила роскошный день рождения за решеткой
10:16
«Беготня по штабам»: Плющенко прокомментировал уход Сарновских к Тутберидзе

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить