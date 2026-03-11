Девять пострадавших при ракетной атаке по Брянску эвакуируют спецбортом в Москву

Медики эвакуируют в Москву девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Накануне в Брянске шесть человек погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести после ракетного удара украинских боевиков. По предварительным данным, Киев применил дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Губернатор области Александр Богомаз назвал произошедшее «бесчеловечным терактом». Пострадавших доставили в Брянскую областную больницу, на помощь местным врачам направлены бригады из федеральных медицинских центров.

«Еще 20 пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске, в том числе ребенок, проходят лечение в больницах региона, состояние троих из них тяжелое», — уточнили в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку преднамеренной и призвала ООН обратить внимание на теракт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ракетной атаки на Брянск жилые дома, автомобили, участки дорог и объекты гражданской инфраструктуры получили многочисленные повреждения.

