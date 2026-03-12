Уиткофф: делегации России и США во Флориде договорились оставаться на связи

В ходе переговоров, состоявшихся во Флориде, российская и американская стороны достигли соглашения о поддержании постоянного контакта. Эту информацию 11 марта обнародовал Стив Уиткофф, спецпосланник президента Соединенных Штатов.

«Делегации обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать связь», — написал он в соцсети X.

Уиткофф уточнил, что в американскую делегацию, помимо него самого, вошли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность американской стороне за плодотворную встречу на своей странице в X. По информации агентства Reuters, Дмитриев провел переговоры с представителями США во Флориде, что стало частью российско-американской экономической рабочей группы.

18 февраля Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, подчеркнул важность укрепления экономических связей с Соединенными Штатами. Он отметил, что существует множество перспективных проектов, которые можно запустить после восстановления отношений между двумя странами.

