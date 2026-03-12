Уиткофф: делегации России и США во Флориде договорились оставаться на связи

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Кирилл Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу.

Как прошла встреча России и США во Флориде

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ходе переговоров, состоявшихся во Флориде, российская и американская стороны достигли соглашения о поддержании постоянного контакта. Эту информацию 11 марта обнародовал Стив Уиткофф, спецпосланник президента Соединенных Штатов.

«Делегации обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать связь», — написал он в соцсети X.

Уиткофф уточнил, что в американскую делегацию, помимо него самого, вошли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность американской стороне за плодотворную встречу на своей странице в X. По информации агентства Reuters, Дмитриев провел переговоры с представителями США во Флориде, что стало частью российско-американской экономической рабочей группы.

18 февраля Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, подчеркнул важность укрепления экономических связей с Соединенными Штатами. Он отметил, что существует множество перспективных проектов, которые можно запустить после восстановления отношений между двумя странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:52
Девятерых пострадавших в результате теракта ВСУ в Брянске доставили в Москву
3:35
В Брянской области объявлен день траура после ракетной атаки боевиков ВСУ
3:12
Путин обсудил с президентами ОАЭ и Азербайджана ситуацию на Ближнем Востоке
2:55
Частицы пластика в пище: почему не стоит замораживать продукты в обычных пакетах
2:36
Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки
2:17
Лавров и глава МИД Бахрейна призвали прекратить военные действия вокруг Ирана

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Точно в цель: уничтожены пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео