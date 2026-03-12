Российская артиллерия разнесла позиции операторов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Удар нанесли из 152-мм самоходных установок «Гиацинт-С».
Артиллеристы нанесли удар по станциям управления беспилотниками ВСУ
Разведывательные подразделения группировки войск «Восток» обнаружили попытку ВСУ развернуть элементы управления беспилотной авиацией в Днепропетровской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Противник проводил работы по установке антенн и наземных станций управления в лесополосах и вблизи населенных пунктов. Координаты объектов передали артиллеристам 36-й армии.
Расчеты 152-мм самоходных установок «Гиацинт-С» нанесли удар по указанному району. В результате системы управления БПЛА и усиления сигналов получили повреждения, попытка ВСУ наладить устойчивое управление беспилотниками на этом участке была сорвана.
При ведении боевой работы расчеты применяют отечественные средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки артиллерийских систем.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
