Российская артиллерия разнесла позиции операторов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы нанесли удар по станциям управления беспилотниками ВСУ

Разведывательные подразделения группировки войск «Восток» обнаружили попытку ВСУ развернуть элементы управления беспилотной авиацией в Днепропетровской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Противник проводил работы по установке антенн и наземных станций управления в лесополосах и вблизи населенных пунктов. Координаты объектов передали артиллеристам 36-й армии.

Расчеты 152-мм самоходных установок «Гиацинт-С» нанесли удар по указанному району. В результате системы управления БПЛА и усиления сигналов получили повреждения, попытка ВСУ наладить устойчивое управление беспилотниками на этом участке была сорвана.

При ведении боевой работы расчеты применяют отечественные средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки артиллерийских систем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.