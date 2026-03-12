Космический шторм на подходе: когда ждать мощной магнитной бури

Магнитная буря обрушится на Землю 13 марта

Новая магнитная буря обрушится на Землю вечером в пятницу, 13 марта. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно прогнозам ученых, геомагнитный шторм уровня G1 начнется в 18:00 по московскому времени и продлится около трех часов.

Пик активности придется на период до 21:00, после чего интенсивность бури начнет постепенно снижаться. Однако, несмотря на ослабление удара, магнитосфера планеты будет находиться в так называемой желтой зоне повышенного напряжения вплоть до полуночи.

Специалисты Лаборатории отмечают, что нестабильное состояние магнитосферы может затянуться. Повышенный уровень возбуждения сохранится в течение всей следующей недели, вплоть до 20 марта.

Тем не менее, согласно текущим расчетам, повторных полноценных бурь до конца текущего месяца астрономы пока не прогнозируют.

Отмечается, что этот всплеск происходит на фоне общего затишья. Недавно солнечная активность упала до минимальных показателей, которые не наблюдались последние три с половиной года.

Эксперты ИКИ РАН подчеркивают, что такой спад является лишь временным этапом. Однако точные сроки его окончания пока остаются неопределенными.

