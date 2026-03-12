Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно о здании спустя два года

Реконструкция «Крокус Сити Холла» находится на финальной стадии

Прошло почти два года с момента одного из самых страшных терактов в истории современной России. Вечером 22 марта 2024 года четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», открыли огонь по людям и подожгли здание.

Что сейчас с «Крокус Сити Холлом»?

Здание концертного зала серьезно пострадало от огня и потребовало полной реконструкции. Восстановительные работы уже на финальном этапе.

Строители уже полностью завершили остекление фасада и отремонтировали кровлю, которая пострадала при пожаре. Вывеска концертного зала имени Муслима Магомаева также возвращена на место.

Однако прежнего формата здесь больше не будет. Концертного зала в здании не планируется. Вместо него разместятся современные выставочные павильоны.

Открытие обновленного комплекса предварительно намечено на весну 2026 года. Хотя официального подтверждения от компании-собственника пока не поступало.

При этом окончательного решения о судьбе «Крокус сити холла» пока не принято.

Рядом с «Крокусом» уже открыт мемориал в память о жертвах трагедии. Он выполнен из черного гранита с изображением белых журавлей, ставших символом скорби. На стеле высечена надпись: «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».

Кто погиб и пострадал в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал одним из самых смертоносных в новейшей истории России, уступая по количеству погибших лишь теракту в Беслане 2004 года.

По данным Следственного комитета России, в результате нападения погибли 149 человек, еще один человек числится пропавшим без вести.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 человек. Потерпевшими по делу признаны около двух тысяч человек.

Среди погибших было шестеро детей. Также жертвами стали несколько иностранных граждан: по одному из Азербайджана, Армении, Молдавии, два уроженца Киргизии и трое граждан Белоруссии.

Всего от стрельбы погиб 41 человек, остальные 108 стали жертвами огня.

Кто из известных людей пострадал в «Крокус Сити Холле»

Единственный известный человек, чья смерть официально подтверждена в результате ранения, полученного в «Крокусе», — 53-летний музыкальный продюсер Дмитрий Сараев.

Во время стрельбы он получил пулевое ранение в спину и на протяжении полутора лет проходил тяжелое лечение. Дмитрий Сараев скончался в сентябре 2025 года. Он был директором концертной компании Riff Agency, которая организовывала гастроли в России таких групп, как Dream Theater, Sons of Apollo, Asia и многих других.

Известно, что во время теракта в здании концертного зала находились шоумен Сергей Светлаков и телеведущий Андрей Малахов.

Сам Светлаков рассказывал, что они с другими очевидцами забаррикадировались от террористов в коридоре. Однако их имена впоследствии исчезли из материалов уголовного дела, и они не были вызваны в суд для дачи свидетельских показаний.

Материальный ущерб «Крокус Сити Холла»

Общий ущерб от теракта составил около шести миллиардов рублей. Компания Crocus Group, владеющая комплексом, оценила свои потери от полностью сгоревшего концертного зала в сумму до 200 миллионов долларов.

Потерпевшие и родственники погибших подали к обвиняемым гражданские иски, сумма которых в ходе процесса выросла с 65,7 миллиона рублей до 207 миллионов 294 тысяч рублей.

Какие приговоры вынесли исполнителям теракта?

Судебный процесс проходил во Втором Западном окружном военном суде в закрытом режиме с августа 2025 года. Суд огласил приговоры 12 марта 2026 года.

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Рачабализода* — приговорены к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Каждый из них также обязан выплатить штраф в размере 990 тысяч рублей. Трое из них полностью признали вину, один — частично.

Еще 11 фигурантов также приговорены к пожизненному. Четверо обвиняемых получили сроки от 19 до 22,5 лет лишения свободы.

Всего к уголовной ответственности привлекли 27 человек, включая тех, кто помогал исполнителям с жильем, транспортом, оружием и финансированием.

Хронология трагедии в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник». Было продано более шести тысяч билетов.

В 19:54 белый Renault Symbol подъехал к зданию. Четверо вооруженных мужчин в камуфляже вышли из машины и направились ко входу.

В 19:58 террористы открыли огонь по охране и людям у входа, затем прошли в зрительный зал и продолжили стрельбу по публике.

В 20:11 нападавшие вылили бензин на кресла и подожгли зал, одновременно расстреливая тех, кто пытался бежать.

В 20:14, спустя всего 20 минут после начала атаки, террористы смешались с толпой, вышли из здания, сели в автомобиль и скрылись. Они сбили семью с двумя детьми.

Задержание и следствие

Исполнители теракта были задержаны 23 марта 2024 года в Брянской области. Была предпринята попытка побега. Началась погоня, и автомобиль перевернулся.

Одного из террористов задержали на месте, трое сбежали в лес. Однако их быстро нашли с помощью квадрокоптера и служебной собаки.

Все четверо исполнителей оказались уроженцами Таджикистана. На допросах они признались, что получили указания от кураторов в Telegram.

