Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

"Вчера умерла потерпевшая в теракте в «Крокус Сити Холле» Наталья Скисова, 1983 года рождения", — сообщила юрист.

Айвар добавила, что женщина получила тяжелые ранения во время нападения на концертный зал почти два года назад. Она ушла из жизни после продолжительного лечения.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. Четверо боевиков ворвались в концертный зал, открыли огонь из автоматов и снимали кровавую расправу на камеру. После они подожгли помещение. Всего от пуль, осколков и пламени погиб 151 человек, среди них — шестеро детей, еще более шестисот получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Убийц и их пособников приговорили к пожизненным срокам. Потерпевшими по делу числятся около двух тысяч человек. Как отмечали правозащитники, пострадавшие и близкие жертв не удовлетворены приговорами — по решению суда, террористы проведут в тюрьме от 18 до 16 лет от своих пожизненных сроков, после чего их переведут в колонии особого режима.

