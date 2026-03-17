РИА Новости: несколько осужденных за теракт в «Крокусе» обжаловали приговор

Защита нескольких осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холе» обжаловала приговор суда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», — сообщил источник агентства.

Кто конкретно из осужденных решил обжаловать назначенное наказание, информатор не уточнил.

Второй Западный окружной военный суд 12 марта вынес приговор 19 фигурантам по делу о теракте в «Крокусе». К пожизненному заключению приговорили 15 человек, в том числе и непосредственных исполнителей. Четверых лишили свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и шести месяцев.

Также с фигурантов дела в пользу потерпевших суд взыскал более 200 миллионов рублей.

Следствие продолжается еще в отношении шести подозреваемых. Их объявили в международный розыск и арестовали заочно.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». В здание ворвались четыре вооруженных боевика, которые убивали всех на своем пути, в том числе и детей. Кроме того, террористы устроили пожар.

Установлено, что они действовали в интересах киевского режима, который хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.

В результате погиб 151 человек, один пропал без вести, более 600 оказались ранены, а потерпевшими признаны 1700.

