Несколько осужденных за теракт в «Крокусе» обжаловали приговор

Защита нескольких осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холе» обжаловала приговор суда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», — сообщил источник агентства.

Кто конкретно из осужденных решил обжаловать назначенное наказание, информатор не уточнил.

Второй Западный окружной военный суд 12 марта вынес приговор 19 фигурантам по делу о теракте в «Крокусе». К пожизненному заключению приговорили 15 человек, в том числе и непосредственных исполнителей. Четверых лишили свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и шести месяцев.

Также с фигурантов дела в пользу потерпевших суд взыскал более 200 миллионов рублей.

Следствие продолжается еще в отношении шести подозреваемых. Их объявили в международный розыск и арестовали заочно.

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». В здание ворвались четыре вооруженных боевика, которые убивали всех на своем пути, в том числе и детей. Кроме того, террористы устроили пожар.

Установлено, что они действовали в интересах киевского режима, который хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России. 

В результате погиб 151 человек, один пропал без вести, более 600 оказались ранены, а потерпевшими признаны 1700.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла Наталья Скисова — еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле». В концертном зале она получила сильные ранения и все это время продолжала лечение.

15 мар
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле»
15 мар
Шестеро в розыске: дело о теракте в «Крокусе» еще не закрыто
12 мар
Суровые приговоры: подробности суда над террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл»
12 мар
«Теперь мы муж и жена»: истории выживших в теракте «Крокус Сити Холла»
12 мар
«Носят с собой оружие»: выжившие в «Крокусе» борются с психологическими травмами
12 мар
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
12 мар
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно о здании спустя два года
12 мар
«Они не раскаиваются»: потерпевшие недовольны приговором убийцам из «Крокуса»
12 мар
Сумма исков потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» превысила 207 млн рублей
12 мар
Фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор
