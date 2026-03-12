Посредственные работы: не все члены жюри смотрят фильмы-номинанты на «Оскар»

Daily Mail: не все члены жюри смотрят фильмы-номинанты на «Оскар»

Один из членов жюри премии «Оскар» признался, что не смотрел даже половину фильмов, представленных в номинациях 2026 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Существуют правила, обязывающие членов Американской академии кинематографических искусств и наук подтверждать факт ознакомления со всем шорт-листом. Однако анонимный представитель индустрии заявил о своем нежелании тратить время на «посредственные» ленты.

Торжественная церемония должна состояться уже в это воскресенье, а фаворитами гонки считаются проекты «Один бой за другим», «Хамнет» и «Грешники». При этом в организации состоят более восьми тысяч профессионалов, чей голос определяет судьбу золотых статуэток и вписывает имена лауреатов в историю кино.

В текущем сезоне Академия внедрила систему цифрового отслеживания просмотров и личные заверения участников голосования, чтобы избежать обвинений в предвзятости.

Однако анонимный член жюри в письме изданию подчеркнул, что его время слишком ценно для просмотра работ, за которые он заведомо не собирается отдавать голос.

«Я посчитал большинство увиденных мною фильмов посредственными, и ни один из тех, что я предлагал на этапе выдвижения, не попал в финальный список. Поэтому, не желая лгать, я решил просто не голосовать в этом году», — поделился академик.

Он также добавил, что современные победители, такие как «Анора» или «Все везде и сразу», не выдерживают сравнения с классикой уровня «Крестного отца» или «Лоуренса Аравийского», которые люди будут смотреть десятилетиями.

Подобные признания подогревают давние споры о том, что премия становится «оторванной от реальности» и слишком политизированной. Зрители критикуют «Оскар» за излишнее внимание к инклюзивности в ущерб качеству и популярности у массового зрителя.

По их мнению, начиная с прошлого года, для попадания в категорию «Лучший фильм» картина должна соответствовать стандартам разнообразия, касающихся расы, пола или физических возможностей участников съемочной группы.

Дополнительно эксперты выражают обеспокоенность использованием искусственного интеллекта. Академия уже выпустила распоряжение, согласно которому цифровые инструменты не должны влиять на шансы получения номинации. Представители настаивают на том, что за творческим процессом обязан стоять человек.

На фоне этих скандалов рейтинги трансляции церемонии продолжают снижаться, а критики называют церемонию вручения «Оскара» затянутой и скучной.

