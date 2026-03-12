Вакцина от аллергии на пыльцу березы поступит в продажу в 2027 году

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 32 0

Новый препарат сократит время лечения.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские ученые вышли на финальную стадию испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы. О ходе исследований 5-tv.ru рассказала главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина на пресс-конференции «Сезон пыльцы: как встретить весну без аллергии?».

Препарат уже успешно прошел две фазы испытаний. Первая подтвердила полную безопасность вакцины, а вторая — помогла подобрать идеальную дозировку. По результатам тестов у четверти пациентов симптомы аллергии исчезли полностью.

Сейчас идет третья фаза исследований, в которой задействовано более 200 человек. Пациенты уже получили по пять инъекций. Они будут вести онлайн-дневники самочувствия, чтобы врачи могли точно оценить результат.

Главное отличие новой вакцины от существующих методов — удобство и скорость лечения. Если раньше стандартная терапия требовала около 30 уколов в течение минимум трех лет, то теперь курс сокращается всего до пяти инъекций, а в перспективе их может быть всего три.

«Это, конечно, будет очень удобно для пациентов. Одна инъекция в месяц. Это резко повышает склонность пациентов к лечению. Поэтому преимуществ очень много. Мы возлагаем большие надежды на нашу вакцину», — отметила Наталья Ильина.

После завершения всех проверок препарат должен пройти официальную регистрацию. Ожидается, что вакцина поступит в продажу в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лимонен, циннамаль и эвгенол, содержащиеся в духах, могут спровоцировать аллергическую реакцию. Производители должны указывать эти компоненты на флаконе, поэтому аллергикам необходимо обращать на это внимание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Кричали о помощи и цеплялись за лед: есть ли шанс найти оставшихся пропавших в Звенигороде детей живыми
19:04
В Оренбургской области зарезервировали полторы тысячи рабочих мест для участников СВО
18:45
Иран крушит флот в регионе: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ
18:20
Пирожное «Персик», как в детстве: простой рецепт советского лакомства
18:18
Захарова: Киев буквально «выцыганивает» ядерную составляющую
18:18
«Дрянные девчонки» уже не те: как за 22 года изменились актрисы культового фильма

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео