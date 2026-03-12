Вакцина от аллергии на пыльцу березы поступит в продажу в 2027 году

Российские ученые вышли на финальную стадию испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы. О ходе исследований 5-tv.ru рассказала главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина на пресс-конференции «Сезон пыльцы: как встретить весну без аллергии?».

Препарат уже успешно прошел две фазы испытаний. Первая подтвердила полную безопасность вакцины, а вторая — помогла подобрать идеальную дозировку. По результатам тестов у четверти пациентов симптомы аллергии исчезли полностью.

Сейчас идет третья фаза исследований, в которой задействовано более 200 человек. Пациенты уже получили по пять инъекций. Они будут вести онлайн-дневники самочувствия, чтобы врачи могли точно оценить результат.

Главное отличие новой вакцины от существующих методов — удобство и скорость лечения. Если раньше стандартная терапия требовала около 30 уколов в течение минимум трех лет, то теперь курс сокращается всего до пяти инъекций, а в перспективе их может быть всего три.

«Это, конечно, будет очень удобно для пациентов. Одна инъекция в месяц. Это резко повышает склонность пациентов к лечению. Поэтому преимуществ очень много. Мы возлагаем большие надежды на нашу вакцину», — отметила Наталья Ильина.

После завершения всех проверок препарат должен пройти официальную регистрацию. Ожидается, что вакцина поступит в продажу в 2027 году.

