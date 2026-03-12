Город без сети: москвичи вспоминают жизнь до интернета из-за точечных отключений

К отсутствию цифровых сервисов уже приспособились театры и музеи, а также городские парковки. Как пройти в библиотеку и не остаться без спектакля при уже купленном билете, узнал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

У входа в Театр имени Вахтангова привычная суета. Но посетителям не до спектакля — они пытаются для начала поймать сеть, чтобы попасть в зал.

«Я купила билет по интернету. Хотела его открыть — он не открылся, поэтому меня сюда отправили, чтобы я распечатала», — рассказывает посетительница.

Сразу четыре ведущих театра: МХТ, Вахтангова, Малый и Ермоловой — обратились к своим зрителям с необычной просьбой: распечатывайте билеты и сохраняйте их заранее.

«Зрители не могли открыть свои электронные билеты и показать нам свой штрих-код. Мы были вынуждены даже чуть позже начать спектакль», — пояснил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Вслед за театрами о глобальном сбое заговорили и музеи. Они дублируют просьбу: сохраняйте билеты на телефон, в центре — глухая зона.

Музей Москвы — историческое здание, которое помнит город без небоскребов, связи, интернета. Но сегодня попасть сюда тоже бывает непросто. Интернет в центре работает с перебоями.

Кассовые аппараты работают через раз, купить билет на месте — лотерея.

«Не работал интернет по всей Москве, были проблемы с показами», — говорят в музее.

Но если билет в театр или музей можно показать на бумаге, то как быть с парковкой? В центре, где связь пропадает каждые пять минут, запустить приложение — труднопроходимый квест.

«Сейчас звонил тому, у кого есть связь, и он мне оплатил парковку по номеру. Оно работает, но пишет, что там что-то недоступно», — делится водитель.

В «Московском паркинге» утверждают, что система работает штатно. И добавляют: всегда есть старая проверенная альтернатива — обычная телефонная связь.

«Можно оплатить отправкой СМС-сообщения на номер 7757 или позвонив по телефону 3210. Эти способы оплаты не требуют интернет-соединения», — сообщил пресс-секретарь «Московского паркинга» Филипп Конюхов.

География отключений тем временем расширяется. Жители как минимум 20 районов Москвы сообщают о полном или частичном отсутствии мобильного интернета. Чаще всего жалуются из центра и прилегающих кварталов — в районах станций «Курская», «Таганская», «Бауманская» и «Китай-город». Есть сбои и на севере Москвы.

Интернет отключают не по административным районам, а точечно, по конкретным зонам. Именно поэтому на одной улице он может работать, а на другой пропадать полностью. Например, в районе Арбата его нет даже под землей.

«Публичные сети метро сейчас тоже не работают. Подключиться не получилось. Иногда интернет пробивается между станциями», — рассказал корреспондент.

Без связи и в глубоком оффлайне все и все. Курьерские службы, каршеринг, такси, доставка — обездвижены. Редко такое увидишь. Интернета нет, роботы-доставщики стоят без работы.

С пешей логистикой та же проблема. Клиенты не видят статус заказа. Курьеры не могут подтвердить доставку, путаются в адресах и достают из сумок бумажные карты.

Бумажная навигация в дефиците. Продажи городских карт выросли на 50%.

«Карта Москвы осталась последняя, разбирают очень быстро», — говорят продавцы.

С такси то же самое. Когда приложение не грузится, не работает ни оплата, ни отмена заказа. Водители выстраивают маршрут вслепую и тоже достают те же самые дефицитные карты из своих бардачков.

«Как получится: где по памяти, где поймается, где пассажир подскажет», — поясняет таксист.

Водители теряют заказы, а агрегаторы — комиссии. Это подтолкнуло их к возвращению в прошлое. Предлагают все делать по старинке.

У агрегаторов такси даже появилась отдельная вкладка — заказать такси по телефону за наличные, но больше никакой геолокации. Вызвать такси теперь можно только по конкретному адресу.

Цифровые системы мегаполиса вынужденно дали сбой. Но город держится, он оказался крепче приложений. Люди по-прежнему идут в театры, ездят на такси и забирают заказы. Только теперь — вслепую, наугад или на удачу. И пока интернет молчит, москвичи вынуждены вспоминать, как жили до него. Не всегда, но все же получается.

