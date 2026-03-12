«Нас госпитализировали»: возлюбленный Лерчек показал ее на инвалидном кресле

Лерчек госпитализировали в онкоцентр, чтобы начать курс химиотерапии

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, госпитализировали в онкоцентр. Первыми кадрами из клиники поделился с подписчиками в своих социальных сетях ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини.

«Сегодня нас госпитализировали в клинику, чтобы завтра начать химиотерапию. Лера молодец! Настроена позитивно! И благодарна за вашу поддержку», — подписал он видео.

На кадрах блогер сидит в инвалидном кресле, но при этом улыбается и говорит, что чувствует себя нормально.

Две недели назад Валерия Чекалина родила четвертого ребенка — сына от Луиса Сквиччиарини. Роды были тяжелыми. Пара приехала на плановое УЗИ, но спустя 15 минут врачи срочно отправили Валерию на кесарево сечение. Причиной стало критическое отсутствие околоплодных вод, из-за чего ребенок мог задохнуться.

Уже в роддоме медиков насторожило состояние плаценты. Ее дважды отправляли на гистологическое исследование, и оба раза анализы подтвердили наличие злокачественной опухоли.

После выписки из роддома 2 марта Лерчек с сыном пробыли дома всего один день. Уже 3 марта блогера снова доставили в больницу и поместили в онкологическую реанимацию.

Сейчас ей предстоит тяжелое лечение, у блогера — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.

