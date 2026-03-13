ФСБ задержала двух агентов украинской разведки в Московской и Тверской областях

По данным следствия, они сами вышли на представителей ГУР.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Московской и Тверской областях двух агентов украинской разведки. По данным следствия, злоумышленники сами вышли на представителей ГУР. По заданию кураторов они собирали и передавали противнику информацию о стратегически важных объектах и местах дислокации воинских частей на территории трех регионов.

Возбуждены уголовные дела о госизмене. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму против высокопоставленного российского военного. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, был задержан 39-летний житель Севастополя, который через мессенджер добровольно связался с представителями запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем украинских спецслужб. Мужчина собирал сведения о российских военных объектах и военнослужащих, а также получил задание ликвидировать одного из них с помощью самодельного радиоуправляемого взрывного устройства, заложенного под автомобиль.

ФСБ задержала двух агентов украинской разведки в Московской и Тверской областях
