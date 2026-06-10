Сергей Собянин: завершена реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Спустя почти 100 лет москвичи смогут прогуляться по ранее закрытой территории.

Как отреставрировали усадьбу Покровское-Стрешнево

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве завершилась реставрация исторического ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево — уникального памятника архитектуры XVIII–XIX веков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАКС.

«В последние годы Москва уделяет особое внимание сохранению объектов культурного наследия», — написал он в личном блоге.

Спустя почти век закрытая территория усадьбы откроется для москвичей и туристов. В отреставрированном пространстве начнет работу культурный центр. В нем обустроят концертные и выставочные залы, лекторий, библиотеку, фотостудию, зимний сад, а в оранжерее появится ресторан.

Специалисты вернули усадьбе ее исторический облик. В главном доме обновили фасады, отреставрировали старинные изразцовые камины, парадную лестницу с Тритонами и восстановили живопись в Голубой гостиной. На прилегающей территории по архивным фото и чертежам воссоздали сад.

Также мастера привели в порядок знаменитую скульптуру «Гермес с младенцем Дионисом», отремонтировали историческую ограду с башнями и оснастили все здания современными инженерными коммуникациями.

Сейчас специалисты также возвращают прежний облик зданию Центрального телеграфа, усадьбе Останкино, палатам XVII века на Пречистенке и другим объектам культурного наследия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре Москвы на Страстном, Чистопрудном и Цветном бульварах заработали городские сады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Под раковиной опасно: какие вещи нельзя хранить рядом с трубами
17:59
В Татарстане пациентке удалили зуб из яичника
17:57
Значительная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя» погибла в огне
17:53
Roblox заработал в России без ограничений
17:41
Верховный суд РФ ликвидировал организацию «Союз Украинцев России»
17:30
Бьет по волосам: врач назвала ускоряющую облысение у мужчин привычку

Сейчас читают

Признает ли Россия итоги выборов в Армении? — комментарий участника гонки
«Я своей судьбой довольна»: о чем говорила Людмила Чурсина в последнем интервью
Тихий закат великой актрисы: последние годы жизни Людмилы Чурсиной
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео