Жилье, технопарк и путепроводы: как меняются промзоны Москвы

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 25 0

На северо-востоке столицы построят более двух миллионов квадратных метров жилья.

Как промзона «Огородный проезд» превращается в жилой район

Фото: max.ru/mossobyanin

Собянин: школы и детсады строят на месте бывшей промзоны «Огородный проезд»

На территории бывшей промышленной зоны «Огородный проезд» в Москве создается современное городское пространство с жилыми домами, социальной инфраструктурой и новыми рабочими местами. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX.

Строители уже возвели почти 500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный центр и два бизнес-центра. Также в районе еще появится около двух миллионов квадратных метров жилых кварталов, школы, детские сады, технопарк, спорткомплексы и многофункциональные центры.

Для удобства автомобилистов создадут новый железнодорожный путепровод, который напрямую свяжет улицы Добролюбова и Складочную. Кроме того, в районе реконструируют старые дороги и проложат новые подъездные пути к домам.

Строительство новых объектов на северо-востоке столицы позволит обеспечить работой более 14 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

