«Сначала бил, потом снимал на камеру»: жена Алибасова-младшего подала на мужа заявление в полицию

Дело об избиении жены Алибасовым-младшим проверяет участковый

Конфликт в семье Бари Алибасова-младшего и его супруги Арины может обернуться громким скандалом в суде. В беседе с 5-tv.ru девушка заявила, что заявление о побоях со стороны мужа сейчас находится на проверке у участкового в Нижнем Новгороде.

Дело о насилии началось в январе. Арина утверждает, что Бари душил и бил ее, после чего она начала кричать в окно: «Помогите». Приехавшая на вызов полиция зафиксировала телесные повреждения.

«Он сначала бил меня по лицу, затем снимал мою неадекватность, затем душил — и опять снимал. Зачем снимать на камеру „неадекватное“ состояние жены, если не с целью шантажа?» — задается вопросом Алибасова.

Пара находится в процессе развода, который осложняется наличием маленькой дочери Эммы. Ей 9 марта исполнился год. Арина утверждает, что муж воспринимал ее лишь как «хороший генетический материал».

«Бари слишком хотел ребенка, говорил мне, что я „хороший генетический материал“. Ребенок был его конечной целью, дальше все очень просто — утилизация неудобной женщины», — рассказала женщина.

По словам Арины, супруг поставил ей жесткий ультиматум: либо она становится «мамой по графику» и ведет себя тихо, либо он добьется лишения ее родительских прав и уголовного преследования.

«Я слишком люблю дочь, я слишком долго соглашалась на подачки в виде встреч с ребенком», — отметила Арина.

Женщина также опровергла заявления Бари о ее неадекватности и приеме запрещенных веществ. Она подчеркнула, что работает врачом и регулярно проходит все необходимые медицинские осмотры.

Арина полагает, что поведение мужа — это месть за ее желание развестись и его личный финансовый кризис.

«Насилие, шантаж, угрозы, выдумки — это классическая реакция испугавшегося манипулятора. Но я не боюсь, и на любую выдумку найдутся доказательства. Все доказательства я предоставлю суду», — заявила Алибасова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Алибасова-младшего частично ослепла во время родов. В случившемся она обвиняет врачей. Женщина утверждает, что медики не отреагировали на ее просьбу о кесаревом сечении вовремя, что усугубило ее состояние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.