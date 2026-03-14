«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком

Страдающая онкологией Лерчек может выкарабкаться только благодаря молитвам

Юрист и певица Милена Дейнега призвала всех молиться за здоровье блогера Лерчек (Валерия Чекалина), которая переживает четвертую стадию рака желудка. Это страшная история, и она от всего сердца желает девушке победить эту ужасную болезнь. Об этом Дейнега рассказала в интервью 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Мои хорошие, вы знаете, что такое четвертая стадия онкологии? <…> Это адские боли. Вы что? У нее метастазы уже в легких, то есть она задыхается. Эта страшная история. Поэтому я всех призываю просто вот молиться. Прям молиться за эту девочку», — посоветовала Милена.

По ее словам, несмотря на все законодательные нарушения Лерчек, в первую очередь, она — человек и прекрасная девушка, которой предстоит познать радость многодетного материнства.

«Она нарушила законы определенные, но чисто человеческие факторы, женская солидарность все-таки побеждает в моем случае. Я очень хочу, чтобы она победила эту ужасную болезнь и детки все-таки видели маму, и чтобы мама воспитывала деток. Это ужасно, это страшная история», — добавила юрист.

Днем ранее возлюбленный Лерчек аргентинский танцор Луис Сквиччиарини показал фото с первого дня ее химиотерапии.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. По словам ее подруги Алины Акиловой, блогер страдает от невыносимых болей.

Состояние девушки ухудшилось после того, как она две недели назад родила четвертого ребенка. Уже в роддоме врачей насторожило состояние плаценты. Ее дважды отправляли на гистологическое исследование, и оба раза анализы подтвердили наличие злокачественной опухоли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.