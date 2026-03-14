«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Недавно у блогера родился четвертый ребенок — сын. Она должна справиться с болезнью для них, любимых.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Страдающая онкологией Лерчек может выкарабкаться только благодаря молитвам

Юрист и певица Милена Дейнега призвала всех молиться за здоровье блогера Лерчек (Валерия Чекалина), которая переживает четвертую стадию рака желудка. Это страшная история, и она от всего сердца желает девушке победить эту ужасную болезнь. Об этом Дейнега рассказала в интервью 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Мои хорошие, вы знаете, что такое четвертая стадия онкологии? <…> Это адские боли. Вы что? У нее метастазы уже в легких, то есть она задыхается. Эта страшная история. Поэтому я всех призываю просто вот молиться. Прям молиться за эту девочку», — посоветовала Милена.

По ее словам, несмотря на все законодательные нарушения Лерчек, в первую очередь, она — человек и прекрасная девушка, которой предстоит познать радость многодетного материнства.

«Она нарушила законы определенные, но чисто человеческие факторы, женская солидарность все-таки побеждает в моем случае. Я очень хочу, чтобы она победила эту ужасную болезнь и детки все-таки видели маму, и чтобы мама воспитывала деток. Это ужасно, это страшная история», — добавила юрист.

Днем ранее возлюбленный Лерчек аргентинский танцор Луис Сквиччиарини показал фото с первого дня ее химиотерапии.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. По словам ее подруги Алины Акиловой, блогер страдает от невыносимых болей.

Состояние девушки ухудшилось после того, как она две недели назад родила четвертого ребенка. Уже в роддоме врачей насторожило состояние плаценты. Ее дважды отправляли на гистологическое исследование, и оба раза анализы подтвердили наличие злокачественной опухоли.

+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:19
Цепная реакция: к каким сопутствующим расстройствам приводит СДВГ у подростков
8:00
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
7:42
«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком
7:24
Танкер США загорелся после иранского удара у берегов ОАЭ
7:09
В столице Ирака произошла атака на посольство США
6:49
«Консультировался со мной»: боец СВО о работе с Калюжным в фильме «Малыш»

Сейчас читают

«Связь между прошлым и будущим»: Волошин о фильмах про СВО
«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео