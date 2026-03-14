Танкер США загорелся после иранского удара у берегов ОАЭ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

Атака произошла недалеко от города Шарджа.

Сколько кораблей США потопил Иран

Фото: Reuters/Dylan Martinez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский танкер подвергся атаке и загорелся у города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет иранский телеканал Press TV.

Ранее в столице Ирака произошла атака на посольство США. Целью ударов были системы противовоздушной обороны, имеющиеся на территории американской дипломатической миссии.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:19
Цепная реакция: к каким сопутствующим расстройствам приводит СДВГ у подростков
8:00
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
7:42
«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком
7:24
Танкер США загорелся после иранского удара у берегов ОАЭ
7:09
В столице Ирака произошла атака на посольство США
6:49
«Консультировался со мной»: боец СВО о работе с Калюжным в фильме «Малыш»

Сейчас читают

«Связь между прошлым и будущим»: Волошин о фильмах про СВО
«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео