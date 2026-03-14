В столице Ирака произошла атака на посольство США
Над зданием поднялся столб черного дыма.
Фото: Reuters/Mohammed Aty
Посольство США в Багдаде, столице Ирака, потерпело атаку. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По данным иракских служб безопасности, целью ударов были системы ПВО, имеющиеся на территории американской дипломатической миссии в Багдаде.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, отчетливо видно, как над зданием поднялся столб черного дыма.
«В результате удара по посольству США в Багдаде поднимается дым», — говорится в публикации в соцсети Х (бывш. Twitter).
Телеканал Kurdistan24 в Х дополнил, что в здании американского посольства вспыхнул пожар.
До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявляли, что Иран атаковал десять объектов, где могли находиться представители израильского руководства.
Исламская Республика сообщала, что нанесла самый мощный удар по Израилю с начала конфликта. Под угрозой оказались крупнейшие города и стратегические объекты страны.
Серия взрывов прогремела в районах Тель-Авива, Хайфы и Кейсарии. Пострадал и военно-промышленный комплекс в Холоне.
- 14 мар
- КСИР опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова Харк
- 14 мар
- Трамп: ВС США уничтожили все военные цели на иранском острове Харк
- 14 мар
- Доллар крепнет, евро падает: почему США выгоден хаос на Ближнем Востоке
- 14 мар
- Иран атаковал десять объектов, где могли быть представители руководства Израиля
- 13 мар
- Эрдоган: Турция не даст втянуть себя в войну с Ираном
- 13 мар
- Иран атаковал крупнейшие города Израиля баллистическими ракетами
- 13 мар
- Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
- 13 мар
- Европа начала переговоры с Ираном о безопасном судоходстве в Ормузском проливе
- 13 мар
- Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля
- 13 мар
- Просчитались: США пришлось вспомнить, что российское топливо на рынках незаменимо
Читайте также
