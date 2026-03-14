В столице Ирака произошла атака на посольство США

Анастасия Антоненко
Над зданием поднялся столб черного дыма.

Фото: Reuters/Mohammed Aty

Посольство США в Багдаде, столице Ирака, потерпело атаку. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным иракских служб безопасности, целью ударов были системы ПВО, имеющиеся на территории американской дипломатической миссии в Багдаде.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, отчетливо видно, как над зданием поднялся столб черного дыма.

«В результате удара по посольству США в Багдаде поднимается дым», — говорится в публикации в соцсети Х (бывш. Twitter).

Телеканал Kurdistan24 в Х дополнил, что в здании американского посольства вспыхнул пожар.

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявляли, что Иран атаковал десять объектов, где могли находиться представители израильского руководства. 

Исламская Республика сообщала, что нанесла самый мощный удар по Израилю с начала конфликта. Под угрозой оказались крупнейшие города и стратегические объекты страны.

Серия взрывов прогремела в районах Тель-Авива, Хайфы и Кейсарии. Пострадал и военно-промышленный комплекс в Холоне.

