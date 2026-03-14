Под венец без стресса: как справиться с тревогой перед свадьбой

|
Как любые важные перемены, брак может вызывать сложный комплекс эмоций.

Как справиться со страхом перед свадьбой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Артеменко: свадьба вызывает у многих молодоженов тревогу и страх

Свадьба вызывает у многих молодоженов тревогу как важное и ответственное испытание. О том, как взять себя в руки в преддверии судьбоносного события и спокойно спланировать его, «Известиям» рассказала практикующий психолог, гештальт-терапевт Екатерина Артеменко.

После официальной регистрации брака начинается совершенно новая жизнь. В силу устройства человеческой психики все большие перемены вызывают у нас комплекс эмоций, совладать с которым бывает сложно. Невесты и женихи могут испытывать смесь тревоги, радости, страха, надежды, печали, гордости и стыда.

Как отметила Артеменко, важный шаг в облегчении своего состояния — признать и принять тот факт, что вы чувствуете тревогу, не осуждая себя за это.

Кроме того, стресс может возникать из-за завышенных ожиданий от свадьбы — зачастую молодожены воспринимают это событие через идеализированные и выхолощенные образы, которые разбиваются о реальность с ее заботами и трудностями. Важно не утопать в мечтах, а сохранять трезвую голову, подчеркнула эксперт.

Если пара способна справляться с возникающей злостью и раздражением, волнением и усталостью — значит, она готова к совместному быту и работе над своим будущим, напомнила психолог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
