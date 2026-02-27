Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Краснодаре

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Водитель иномарки отказался пропустить медицинскую бригаду и вылетел на тротуар.

Фото, видео: Telegram/Полиция Краснодара/mvd23krasnodar; 5-tv.ru

Четыре человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи в Краснодаре. Среди них есть две 17-летние девушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного управления Министерства внутренних дел России.

В публикации пресс-службы ведомства отмечается, что автомобиль медбригады проехал на красный сигнал светофора, у него были включены проблесковые маячки и аудиосигналы.

В скорую врезался автомобиль Haval под управлением 43-летнего мужчины — он ехал по улице Северной со стороны улицы Янковского в сторону улицы Садовой. Трагедия произошла на пересечении с улицей Базовской — шофер отказался уступать медикам дорогу, столкнулся с их машиной, вылетел на тротуар и врезался в опору ЛЭП.

Двое раненых девушек находились внутри скорой вместе с водителем и пациентом. Краснодарская полиция продолжает выяснять все детали ДТП.

Ранее 23 февраля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пожарная машина наехала на шестилетнего мальчика, он погиб.

