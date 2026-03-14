Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским проблему перехвата иранских дронов

Светлана Стофорандова Журналист

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским о сотрудничестве в вопросе перехвата иранских беспилотников. Об этом сообщает издание Ynet. 

Дата разговора пока не назначена.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке 

Утром 28 февраля власти США и Израиля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер республики Али Хаменеи и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. 

В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также объекты на территории Израиля. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп отверг помощь Киева в защите американских баз от беспилотников. Американский лидер уверен, что его страна справится с этим самостоятельно. 

Последние новости

22:06
Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским проблему перехвата иранских дронов
21:47
Дибров вышел в свет с новой спутницей после развода с женой
21:15
На подлете к Москве сбили 47 беспилотников за 9 часов
21:00
Из жертвы в спасатели: мужчина получил ожоги 70% тела и стал пожарным
20:55
Дочь сама впустила в квартиру убийцу матери: подробности жуткой трагедии в Москве
20:30
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

Сейчас читают

Дочь сама впустила в квартиру убийцу матери: подробности жуткой трагедии в Москве
Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Москве мошенник
«Ей нужно просить прощение»: психолог о том, как Долиной вернуть доверие людей
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео