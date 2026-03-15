«Возвращаться было сложно»: почему Юлия Савичева на год ушла из шоу-бизнеса

Певица Савичева: Я на год ушла из шоу-бизнеса, чтобы заняться здоровьем и семьей

Певица Юлия Савичева рассказала о трудном этапе, когда ей казалось, что во всех сферах жизни она зашла в тупик. Ощутив невероятную усталость, пустоту и безысходность, артистка поняла — если не сделать выбор, ничего хорошего в дальнейшем уже не произойдет. И выбор был сделан в пользу семьи и своих собственных нужд и интересов.

«Я буквально ушла из шоу-бизнеса. Меня не было на радарах год. Вообще. И я счастлива, что все получилось, я счастлива, что меня и семья поддержала, и на тот момент продюсер тоже дал мне возможность заняться здоровьем и семьей. Возвращаться было сложно, очень сложно, но я не могу без сцены, это мое призвание», — призналась Савичева в проекте «12 вопросов».

Исполнительница уверена, что была рождена, чтобы петь для людей, дарить им свою энергию, делиться творчеством. Но и без семьи звезда не видит своего будущего. Савичева всегда понимала, что любящей паре нужны дети. И женщина, по ее мнению, может чувствовать себя полностью реализованной, если и стала успешной в выбранном ремесле, и обрела счастье материнства.

По словам артистки, совмещать ее профессию и личную жизнь, заботу о семье и ребенке, но именно в этом заключается счастье. Савичевой повезло, ее окружают понимающие люди дома и такие же «шибанутые», как и она, на творческой службе. И в каждой сфере жизни сейчас она находится на своем месте.

«Мое призвание — петь для людей, выступать для людей, дарить им энергию, вот этот свет. И чтобы космос посылал те песни, которые через мой голос, через мою энергию, которая воздействует на людей. Это мое призвание», — подчеркнула певица.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.