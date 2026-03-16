Российские спортсмены пронесли флаг РФ на церемонии закрытия Паралимпиады

Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Знаменосцами сборной были выбраны горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

Атлеты пронесли флаг РФ на церемонии закрытия Паралимпиады

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Российские спортсмены приняли участие в параде на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии и пронесли флаг РФ. Знаменосцами команды стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

На церемонии закрытия присутствовали все шесть российских атлетов, которые были допущены до Паралимпийских игр. Кроме вышеупомянутых знаменосцев, это сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. В шести видах спорта были разыграны 79 комплектов медалей. Уступив соперникам из Китая и США, сборная РФ заняла третье место в медальном зачете — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую завоевала Варвара Ворончихина. Золото и две бронзы получил Алексей Бугаев. Анастасия Багиян по итогам соревнований стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, Иван Голубков повторил свой успех дважды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев поздравил российских спортсменов с третьим местом в медальном зачете.

Российские спортсмены пронесли флаг РФ на церемонии закрытия Паралимпиады
